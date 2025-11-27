Básquet de San Martín:

Anoche en el Gimnasio Jorge Ferrero de Armstrong, jugaron la Primera Final de la Asociación Cañadense de Básquet en Primera División, Deportivo Norte de Armstrong ante San Martín de Marcos Juárez.

Por Deportivo Norte de Armstrong: Rizzotti 9, Rovatti 2, Leiva -, Cupulutti 14, Reale 16, Vives 7, Rossarola 1, Contrera 13.

D. T: Gino Mori.

Por San Martín de Marcos Juárez: Franco Gutiérrez -, Facundo Llanos 6, Ignacio Cuesta 10, Rodríguez Bautista 12, Marco Espíndola 10, Valentino Carmona -, Santino Rodríguez 1, Germán Molina 20 y Agustín Barros 9.

D. T: Esteban Pierdominici.

Serie: San Martín de Marcos Juárez 1 a 0.

El segundo juego se juega el 2 de Diciembre en Armstrong.