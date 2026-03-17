Bàsquet de San Martìn:
¡ Las Formativas del Gaucho viajo a jugar a las Parejas !.
Por una nueva Fecha de Formativas de la Cañadense San Martín visito a Sportivo Las Parejas en categorìas Pre mini, Mini, Infantiles U 13 y Cadetes U 15, obteniendo los siguientes resultados:
Infantiles: SPORTIVO LAS PAREJAS 26 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 93
Cadetes: SPORTIVO LAS PAREJAS 72 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 91
Quedaron pendientes con Fecha a convenir los Juveniles U 17 y Liga Pròxima U 21.
¡ Continùan las Formativas y los Gauchitos recibieron a Almafuerte !.
Por una nueva Fecha de la Cañadense, San Martìn recibiì en el Leonardo Gutièrrez, a Almafuerte de Las Rosas, obteniendo victoria en todas las categorìas.
Infantiles: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 80 ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 53
Cadetes: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 65 ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 60
Juveniles: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 119 ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 58
Liga Pròxima: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 100 ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 36
Previamente jugaron las categorìas Premini y Mini, donde compartieron una jornada llena de bàsquet.