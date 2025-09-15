Básquet de San Martín:
¡ Las Gauchitas obtuvieron el triangular de la Liga Federal Formativas Femenino U 13 !.
La categoría U 13 Femenino de San Martín gano el triangular de la Liga Federal que se jugo en la cancha de Atlético Elortondo y clasifico a la próxima etapa del torneo.
Participaron San Martín de Marcos Juárez, Atlético Elortondo y Gimnasia y Esgrima de Rosario.
Resultados:
GIMNASIA DE ROSARIO 69 ATLÉTICO ELORTONDO 33
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 69 GIMNASIA Y ESGRIMA DE ROSARIO 49
ATLÉTICO ELORTONDO 43 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 64
Posiciones:
1 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
2 GIMNASIA Y ESGRIMA DE ROSARIO
3 ATLÉTICO ELORTONDO
Felicitaciones a todos, a seguir detrás de nuevos objetivos.