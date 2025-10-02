Básquet de San Martín:
¡ Las Gauchitas terminaron segundas en el Triangular de la Liga Federal Formativas Femenino U 13 !.
Las Gauchitas jugaron en Rosario en una nueva etapa de la Liga Federal de Formativas Femenina U 13.
Participaron:
San Martín de Marcos Juárez, Náutico de Rosario y Alba de Maciel.
Resultados de las Gauchitas:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 50 ALBA ARGENTINA DE MACIEL 36
NÁUTICO DE ROSARIO 92 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 68
Posiciones:
1 NÁUTICO DE ROSARIO
2 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
3 ALBA ARGENTINA DE MACIEL
Se jugo en la cancha de Náutico de Rosario.
Felicitaciones a todos por el trabajo que vienen realizando y a todos los que apoyan esta hermosa experiencia, el básquet Femenino de San Martín continua creciendo.
¡ Se jugo parte de las Formativas en Cañada de Gómez !.
Los Gauchitos jugaron parcialmente la Fecha de la Cañadense frente a Adeo en Cañada de Gómez.
U 13: ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ 70 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 59
Durante la mañana también jugaron y disfrutaron de una hermosa jornada de básquet las categorías mosquitos, premini y mini.
En los próximos días informaremos el día que se juega el resto de la Fecha con Adeo.
Gracias por acompañar a nuestros Gauchitos.
¡ El viernes el Gaucho viaja a Totoras !.
Cañadense Primera:
Viernes 3 de Octubre 21:30 horas
UNIÓN F. C. DE TOTORAS vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Cancha de Unión F. C.
Lugar: Totoras.