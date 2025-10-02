Básquet de San Martín:

¡ Las Gauchitas terminaron segundas en el Triangular de la Liga Federal Formativas Femenino U 13 !.

Las Gauchitas jugaron en Rosario en una nueva etapa de la Liga Federal de Formativas Femenina U 13.

Participaron:

San Martín de Marcos Juárez, Náutico de Rosario y Alba de Maciel.

Resultados de las Gauchitas:

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 50 ALBA ARGENTINA DE MACIEL 36

NÁUTICO DE ROSARIO 92 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 68

Posiciones:

1 NÁUTICO DE ROSARIO

2 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

3 ALBA ARGENTINA DE MACIEL

Se jugo en la cancha de Náutico de Rosario.

Felicitaciones a todos por el trabajo que vienen realizando y a todos los que apoyan esta hermosa experiencia, el básquet Femenino de San Martín continua creciendo.

¡ Se jugo parte de las Formativas en Cañada de Gómez !.

Los Gauchitos jugaron parcialmente la Fecha de la Cañadense frente a Adeo en Cañada de Gómez.

U 13: ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ 70 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 59

Durante la mañana también jugaron y disfrutaron de una hermosa jornada de básquet las categorías mosquitos, premini y mini.

En los próximos días informaremos el día que se juega el resto de la Fecha con Adeo.

Gracias por acompañar a nuestros Gauchitos.

¡ El viernes el Gaucho viaja a Totoras !.

Cañadense Primera:

Viernes 3 de Octubre 21:30 horas

UNIÓN F. C. DE TOTORAS vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

Cancha de Unión F. C.

Lugar: Totoras.