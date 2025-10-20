Básquet de San Martín:
Los Gauchitos de la U 17 clasificaron al Final Four de la Copa Santa Fe.
En la ciudad de San Vicente, San Martín jugo la Zona Sur B de la Copa Santa Fe, donde obtuvo tres importantes victorias y el pase al Final Four de la Copa Santa Fe.
Participaron de su Zona.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ
ATLÉTICO SASTRE
BROWN SAN VICENTE
Resultados del Gaucho.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 68 SASTRE 53
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 86 SPORT 49
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 76 BROWN 68
Posiciones Zona Sur B.
1 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
2 BROWN SAN VICENTE
3 ATLÉTICO SASTRE
4 SPORT CLUB
Los clasificados al Final Four son San Martín de Marcos Juárez, Atenas de Venado Tuerto, Atlético Tostado y Gimnasia de Santa Fe, el mismo se jugará el sábado 8 y domingo 9 de Noviembre.