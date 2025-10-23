Básquet de San Martín:

¡ Los Gauchitos jugaron en Las Parejas para completar parcialmente la Fecha !

En una fecha desdoblada parte de las formativas de los Gauchitos enfrentaron a Sportivo Las Parejas con los siguientes resultados:

U 17: SPORTIVO LAS PAREJAS 63 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 56

U 21: SPORTIVO LAS PAREJAS 70 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 85

El jueves a partir de las 19:30 horas completan las categorías U 13 y U 15.

Acompañemos a los Gauchitos.

¡ El Mini Básquet de San Martín jugo en Las Parejas !.

Los más Pequeños de los Gauchitos viajaron a Las Parejas para jugar frente a Sportivo, compartiendo una hermosa jornada de Básquet en las categorías U 7, U 9 y U 11.

Gracias por acompañar a nuestros Gauchitos.

¡ Se completo la Fecha con Adeo en Formativas !.

Los Gauchitos viajaron a Cañada de Gómez para completar la Fecha frente a Adeo por la Cañadense, obteniendo todas victorias.

U 15: ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ 56 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 83

U 17: ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ 49 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 59

U 21: ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ 54 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 82

Gracias por acompañar a nuestros Gauchitos.