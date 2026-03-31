Bàsquet de San Martín:
Mièrcoles Clásico por la Cañadense en el Leonardo Gutièrrez.
Cañadense Primera.
Mièrcoles 01 de Abril 21:30 horas.
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ
Estadio: Leonardo Gutièrrez.
¡ Las Gauchitas visitaron a Adeo por la Cañadense !.
El Femenino de San Martìn visito a Adeo, en una muy buena jornada de bàsquet, obteniendo los siguientes resultados:
Infantiles: ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ 25 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 48
Cadetes: ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ 62 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 69
Juveniles: ADEO DE CAÑADA DE GÒMEZ 76 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 46
En la pròxima fecha las Gauchitas reciben a Sarmiento de Cañada de Gòmez.
¡ Los Gauchitos viajaron a Totoras a jugar en Formativas !.
San Martìn visità a Uniòn de Totoras, obteniendo los siguientes resultados:
Infantiles: UNIÒN DE TOTORAS 37 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 68
Cadetes: UNIÓN DE TOTORAS 64 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 80
Liga Próxima: UNIÓN DE TOTORAS 54 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 79
Durante la mañana también jugaron las categorías Premini y Mini.
En la próxima Fecha los Gauchitos nuevamente seràn visitante esta vez frente a Sarmiento de Cañada de Gòmez.