Básquet de San Martín:

Nuevo triunfo del Gaucho en la Cañadense.

San Martín continúa por la buena senda en el torneo de la Cañadense, en esta oportunidad venció a Almafuerte en Las Rosas por 80 a 58, con una buena actuación del equipo.

En un Partido donde el Gaucho domino en todo momento, fue muy bien conducido por Nacho Cuesta y Nico Eydallin, el goleo de Molina y Dassie cada vez más adaptado al equipo, durante el juego Pierdominici rotó a todo el Plantel dándole valiosos minutos a todos los integrantes.

Por Almafuerte de Las Rosas: Pascual 5, Carlos Infante 22, Dellarossa 3, Córdoba 7, Fossatti 2, Santiago 9, Franco 4 y Raggi 6.

D. T: Viotti R.

Por San Martín de Marcos Juárez: Franco Gutiérrez , Leandro Graef 6, Germán Molina 11, Ignacio Cuesta 7, Francisco Secco 7, Marco Espíndola 9, Luis Alderete 4, Valentino Carmona 3, Matías Bonavia 5, Nicolás Eydallin 12, Agustín Barros 2 y Juan Dassie 14.

D. T: Esteban Pierdominici A T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.

El próximo Partido del Gaucho es el miércoles de Local frente a Gimnasia de Rosario por la Liga Federal, los esperamos a todos a alentar al Cele.