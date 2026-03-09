Básquet de San Martín:

¡ San Martín no pudo con Olimpia !.

El Rojo venadense se impuso en un reñido partido a San Martín por 72 a 68 en el Leonardo Gutièrrez.En el Gaucho se destacó Germán Molina con 18 tantos y hubo un goleo repartido en el resto del Plantel.

Por la Primera fecha de la Zona B de la Conferencia Litoral, el Cele cayó frente a Olimpia de Venado Tuerto por 72 a 68, en un cotejo muy intenso donde la visita prevaleció en prácticamente todo el desarrollo, a pesar de los intentos y variantes propuestas por el Gaucho para cambiar el rumbo y pasar al frente.

En un partido muy luchado durante gran parte del desarrollo, San Martín pudo terminar arriba en el Primer Cuarto con un ajustado 20 a 19 y Olimpia a partir de ahí mantuvo el control del tanteador durante así todo el resto del Partido, salvo momentos puntuales.

Llegó el final y el partido pudo ser para cualquiera de los dos, ya que en este tramo había una total paridad, pero la visita tuvo más efectividad y se llevó una victoria que vale mucho, ya que fue un reducto que pocas veces San Martín sede de su localía.

Por San Martín de Marcos Juárez: Leandro Graef 7, Bautista Rodríguez Begil -, Valentino Carmona -, Ignacio Cuesta 6, Francisco Secco 3, Marco Espíndola 6, Luis Alderete 5, Matías Bonavía 9, Nicolás Eydallin 6, Franco Gutiérrez -, Agustín Barros 8, y Germán Molina 18.

D. T: Esteban Pierdominici. A. T: Facundo Montechiari. P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.

Olimpia de Venado Tuerto: Nicolás Rizzotti 3, Franco Montemagio 12, Gaspar Silva Powell -, Ian Bianchi -, Nicolás Rabolini -, Damián Palacios 7, Manuel Sagardia 9, Bautista Bazzetti 19, Leandro Gerez 17, Marcelo Cinquini -, y Heraldo Russo 5.

D. T: Manuel García.

Los jueces fueron: Franco Petrone de Rosario-Ulises Vadora de Cañada de Gómez.

Comisionado Técnico: Pablo Di Tomaso.

1 Cuarto: 20-19 2 Cuarto: 34-46(14-27) 3 Cuarto: 51-57(17-11) y 4 Cuarto: 68-72(17-15).

El Gaucho viajará a Rosario el próximo jueves 12 de Marzo a enfrentar a Náutico, en busca de la recuperación, seguramente acompañado por una buena cantidad de simpatizantes. Esto recién empieza y el Cele tiene los elementos para dar vuelta ràpidamente este traspié.

En el Partido de 3 x 3 la victoria fue de San Martín por 19 a 11, en el participaron Santino Reinaudi, Bruno San Felipe y Bautista Kloster D»eramo.