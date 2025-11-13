Básquet de San Martín:

¡ Semifinal y Clásico este jueves en el Leonardo Gutiérrez !.

Cañadense Primera

Semifinal 1 Partido.

Jueves 13 de Noviembre 21:00 horas

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ

Estadio: Leonardo Gutiérrez.

Lugar: Marcos Juárez.

¡ Las Formativas del Gaucho completaron la Fecha con Cremería por la Cañadense !.

San Martín jugo los partidos pendientes con Cremería en el Leonardo Gutiérrez, donde los Gauchitos obtuvieron dos nuevas victorias completando la jornada.

U 15: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 89 CREMERÍA 40

U 17: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 59 CREMERÍA 48

En la próxima fecha los Gauchitos viajan a Cañada de Gómez a enfrentar a Sport.

¡ Las Formativas del Gaucho recibieron a Cremería por la Cañadense !.

San Martín jugo parcialmente una nueva Fecha de la Cañadense en el Leonardo Gutiérrez, donde los Gauchitos enfrentaron a Cremería, obteniendo las dos victorias.

U 13: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 77 CREMERÍA DE CARCARAÑA 57

U 21: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 76 CREMERÍA DE CARCARAÑA 48

¡ Triunfo de las Gauchitas !.

Las Gauchitas vencieron la categoría U 15 a Tenis de Correa en el Leonardo Gutiérrez 100 a 21 por el torneo de la Cañadense.

U 15: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 100 TENIS 21

Muy bien por las Gauchitas y a seguir trabajando.