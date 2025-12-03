Básquet de San Martín:

Anoche en el Gimnasio Jorge Ferrero jugaron el 2 Partido Final del Clausura en Primera División Deportivo Norte de Armstrong y San Martín de Marcos Juárez.

Fue victoria del local por 79 a 75 y la serie esta empatada 1 a 1(Se juega al mejor de 5 Partidos.

Por Deportivo Norte de Armstrong: Francisco Rizzotti 9, Francisco Rovatti 4, Juan Pablo Leiva 1, Celestino Cupulutti 12, Gianmarco Reale 21, Emiliano Vives 12, Francisco Rossarola 6, y Federico Contrera 14.

D. T: Gino Mori.

Por San Martín de Marcos Juárez: Facundo Llanos 2, Ignacio Cuesta 13, Rodríguez Bautista 2, Marco Espíndola 12, Valentino Carmona 13, Rodríguez Santino 9, Germán Molina 9 y Agustín Barros 15.

D. T: Esteban Pierdominici.

El jueves se juega el 3 Partido en el Leonardo Gutiérrez.