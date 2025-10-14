Básquet de San Martín:

¡ Un contundente Gaucho venció a Alba de Maciel !.

El Cele logro una nueva victoria, dominando desde el comienzo a su rival, dándole la posibilidad de rotar a todo el Plantel, manteniendo la intensidad a pesar de los continuos cambios San Martín obtuvo la victoria frente a Alba de Maciel por 92 a 52.

El equipo de Pierdominici, ejerció una intensa marca que le permitió llegar rápidamente al gol de contragolpe y desde el tiro exterior, siendo los goleadores del Celeste, Germán Molina con 19 tantos, Fran Secco y Facundo Llanos con 14 y 13 respectivamente, habiendo un goleo repartido de todo el Plantel.

San Martín de Marcos Juárez: Ignacio Bedino 3, Facundo Llanos 13, Ignacio Cuesta 6, Francisco Secco 14, Marco Espíndola 6, Santino Rodriguez 8, Mateo Grosso 10, Bautista Rossetti 3, Agustín Barros 10, Franco Gutiérrez -, y Germán Molina 19.-

D. T: Esteban Pierdominici. A. T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Jefe de Equipo Lucas Biagiotti Utilero Mario Ciciliani.

Por Alba Argentina de Maciel: Julián Ortiz 12, Alejo Gallardo 5, Matías Zelada 12, Sebastián Bianchi 12, Cristián Mendez 2, Francisco Frattini 4, Pablo Fava -, Tiago Villarreal 3, Laureano López Yubany -, y José Manuel Jiménez 2.

D. T: Enrique Mario González

Los jueces fueron: Pedro Villarreal y Cristián Montes.

En la última fecha, San Martín vuelve a jugar de local, en esta oportunidad frente a Sportivo Las Parejas en busca de terminar entre los 4 Primeros y con la clasificación asegurada a la Próxima Liga Federal.