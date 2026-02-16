Básquet de San Martín:

¡ Victoria del Gaucho en amistoso jugado en Villa María !.

Sigue la pretemporada de San Martín con vistas a la temporada 2026, el Cele visitó a Unión Central, a quien venció por 82 a 68.

Teby Pierdominici, continua probando variantes y de a poco se va completando el equipo. en esta oportunidad volvió a jugar Francisco Secco sin duda un pilar en la estructura del Gaucho.

San Martín: Franco Gutiérrez -, Leandro Graef 18, Germán Molina 11, Ignacio Cuesta 6( 8 asistencias). Francisco Secco 1, Marco Espíndola 10(10 rebotes), Luis Alderete 14, Bautista Kloster D»eramo -, Matías Bonavia 6(10 rebotes), Nicolás Eydallin 6, Agustín Barros 10, Bautista Rossetti -. D. T: Esteban Pierdominici A. T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.

El próximo viernes 20 de Febrero el Gaucho viaja a San Jorge a enfrentar en un nuevo amistoso a Atlético San Jorge y luego el domingo 22 recibe al mismo rival en el Leonardo Gutiérrez.