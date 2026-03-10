Básquet de San Martín:
El Gaucho debuto con una victoria en la Cañadense.
San Martín de Marcos Juárez comenzó con una alegría el torneo de la Cañadense venciendo a Sarmiento de Cañada de Gómez 94 a 79 y en un muy lindo partido.
San Martín y Sarmiento jugaron un Partido apasionante donde disputaron un Primer Tiempo de alto goleo terminando igualados en 48 tantos por bando.
En el segundo tiempo el Gaucho ajusto las marcas y pudo mantener el goleo, de esta forma fue tomando algo de ventaja que le permitía ir rotando el Plantel durante casi todo el desarrollo.
Llego el final y el equipo de Pierdominici se llevo una importante victoria ante un muy duro Sarmiento de Cañada de Gómez.
Buen partido de Leandro Graef, con una correcta conducción de Nacho Cuesta, el goleo de Francisco Secco y como nota destacada fue el debut en el Gaucho de Juan Ignacio Dassie.
Por San Martín de Marcos Juárez: Franco Gutiérrez 2, Leandro Graef 16, Germán Molina 8, Ignacio Cuesta 11, Francisco Secco 12, Marco Espíndola 6, Luis Alderete 4, Valentino Carmona 2, Matías Bonavia 8, Nicolás Eydallin 8, Agustín Barros 12 y Juan Dassie 5.
D. T: Esteban Pierdominici. A. T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.
Por Sarmiento de Cañada de Gómez: Agustín Truant -, Santino Pievarolli 3, Esteban Fontao 17, Alejo Vesprini 3, Valentín Beltramone 2, Fernando Falistocco 9, Pablo Rodríguez 6, Santiago Sola 14, Paulo Moretto -, Augusto Frontera 4, Agustín Carasso 2 y Agustín Alegro 19.
D. T: Andrés Scipioni.
1 Cuarto: 28-26 2 Cuarto: 48-48(20-22) 3 Cuarto: 72-61(24-13) y 4 Cuarto: 94-79(22-18).
Los jueces fueron: Cristián Montes de Carcaraña y Pablo Di Tomaso de Cañada de Gómez.-
Los próximos partidos del Gaucho son el jueves en Rosario por la Liga Federal frente a Náutico Sportivo Avellaneda y el domingo en Las Rosas por la Cañadense con Almafuerte de Las Rosas.