Básquet de San Martín:

Anoche por el Torneo Federal de Básquet, San Martín de Marcos Juárez venció 64 a 56 ante Gimnasia y Esgrima de Rosario.

Los jueces fueron: Roberto Mosello de Villa Marìa y Pedro Villarreal de Cañada de Gòmez.

Comisionado Tècnico: Pablo Di Tomasso.

Por San Martín de Marcos Juárez: Leandro Graef 4, Juan Ignacio Dassie 5, Valentino Carmona -, Ignacio Cuesta 10, Francisco Secco 7, Marco Espìndola 3, Luis Alderete 7, Matìas Bonavìa 6, Nicolàs Eydallin 8, Mateo Grosso -,Agustìn Barros 9 y Germàn Molina 5.

D. T: Esteban Pierdominici. A. T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero Mario Ciciliani.

Por Gimnasia y Esgrima de Rosario: Juan Fernández Chávez 8, Ciro Esteban Maknis 6, Lautaro Suàrez 7, Valentìn Micheri -, Federico Pèrez 10, Alejandro Ettorre 18, Marcos Boldt -, Santino Bellia -, Lucas Herrera 2, Santiago Bagni 3, Fabricio Altamirano 2 y Ezequiel Roman Bargot -.

D. T: Pablo Diez. Ayudante: Federico Sauro.

1 Cuarto: 15-14 2 Cuarto: 36-32(21-18) 3 Cuarto: 48-43(12-11) y 4 Cuarto: 64-56(16-13).

En el 3 x 3: San Martín se impuso 14 a 11 con Gennaro Ceballos, Santino Reinaudi, Bautista Kloster Dºeramo y Bruno San Felipe.

En la pròxima fecha San Martìn de Marcos Juàrez por la Cañadense el viernes jugarà ante Sport de Cañada de Gòmez y el lunes por el Federal visitarà a Temperley de Rosario.