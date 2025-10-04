Básquet de San Martín:

Anoche por la 12 Fecha del Torneo Clausura de la Asociación Cañadense de Básquet, en Primera División En Totoras jugaron Unión F. Club de Totoras ante San Martín de Marcos Juárez.

Fue victoria de la visita por 76 a 33.

Por Unión F. C. de Totoras: Argañaraz 9, Bravo R 3, Di Salvo 2, Principe 2, Ghione 2, Tarasconi -, Ferreyra 3, Druetta -, Mignacco 3, Glavinich -, Franco 4, y Elizalde 5.

D. T: Carra B.

San Martín de Marcos Juárez: Gutiérrez 4, Llanos 6, Cuesta 13, Secco 11, Espíndola 7, Carmona 14, Molina 7, Grosso 7, Barros 5 y Rossetti 5.

D. T: E. Pierdominici.

En la próxima fecha el Gaucho recibe de local a Tenis Club Correa.