Básquet de San Martín:
El Básquet Femenino de San Martín jugo en el Leonardo Gutiérrez.
Las Gauchitas este domingo recibieron la visita de Alba de Maciel logrando dos importantes victorias.
U 13: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 61 ALBA ARGENTINA DE MACIEL 57
U 15: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 73 ALBA ARGENTINA DE MACIEL 48
Las Formativas del Gaucho visitaron a Cremería por la Cañadense.
San Martín jugo en Carcaraña por una nueva fecha de la Cañadense, donde los Gauchitos enfrentaron a Cremería, obteniendo los siguientes resultados:
U 13: CREMERÍA 73 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 66
U 15: CREMERÍA 62 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 59
U 17: CREMERÍA 48 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 74
U 21: CREMERÍA 60 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 88
Durante la mañana tambien jugaron las categorías Premini y Mini.
En la próxima fecha el Cele viaja a Cañada de Gómez a jugar con Adeo.