Básquet de San Martín:

¡ Ya fue operado con éxito el Capitán Nacho Cuesta !.

En nuestra ciudad el Lunes se realizó la intervención quirúrgica Nacho Cuesta, de la triple fractura de tabique nasal, que le produzco en el Partido con Gimnasia de Rosario por la Liga Federal, saliendo todo bien y a la espera de un pronto regreso.

La familia del Gaucho quiere agradecer a la doctora Furlán y al Sanatorio San Roque por intermedio de los doctores Bedino y Huerta por las atenciones recibidas por nuestro jugador.

Vamos Nacho, te esperamos en la cancha, que es tu lugar.

¡ Las Gauchitas recibieron a Sport por la Cañadense !.

Por una nueva Fecha del Apertura Femenino San Martín recibió la visita de Sport de Cañada de Gómez, obteniendo los siguientes resultados:

Infantiles: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 75 SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ 22

Cadetes: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 43 SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ 47

Juveniles: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 50 SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ 62

En la próxima fecha Las Gauchitas visitan a Adeo de Cañada de Gómez.

¡ Las Formativas del Gaucho viajaron a Totoras !.

Por una nueva Fecha de la Cañadense, San Martín visitó a Totoras Juniors, obteniendo victorias en todas las categorías.

Infantiles: TOTORAS JUNIORS 58 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 71

Cadetes: TOTORAS JUNIORS 30 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 95

Juveniles: TOTORAS JUNIORS 59 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 76

Liga Próxima. TOTORAS JUNIORS 41 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 85

Previamente jugaron las categorìas Premini y Mini donde compartieron mucho bàsquet, disfrutando de este hermoso deporte.

¡ Nueva Fecha de las Formativas en el Leonardo Gutièrrez !.

San Martín recibió la visita de Campaña de Carcaraña, obteniendo los siguientes resultados:

Infantiles: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 72 CAMPAÑA DE CARCARAÑA 51

Juveniles: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 96 CAMPAÑA DE CARCARAÑA 35

Previamente jugaron las categorìas Premini y Mini, donde compartieron mucho bàsquet.

En la pròxima Fecha los Gauchitos visitan a Uniòn de Totoras.