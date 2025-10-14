Básquet Femenino de San Martín:

Las Gauchitas terminaron segundas en un gran Triangular de la Liga Federal Formativas Femenino U 13.

Este domingo se jugó en el Leonardo Gutiérrez la tercera etapa de la Liga Federal de Formativas Femenina U 13 y las Gauchitas jugando un muy buen básquet logro la segunda ubicación, realizando una excelente participación en este importante torneo.

Participaron:

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ, GIMNASIA DE ROSARIO y ALBA ARGENTINA DE MACIEL.

Resultados:

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 93 GIMNASIA Y ESGRIMA DE ROSARIO 48

ALBA ARGENTINA DE MACIEL 77 GIMNASIA Y ESGRIMA DE ROSARIO 52

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 63 ALBA ARGENTINA DE MACIEL 69

1 ALBA ARGENTINA DE MACIEL

2 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

3 GIMNASIA DE ROSARIO

Felicitaciones a todos, jugadoras, cuerpo técnico, familiares, por el trabajo que vienen realizando, el básquet femenino de San Martín continua creciendo y esta es una hermosa experiencia que suma en el avance.