Básquet Femenino de San Martín:

¡ Las Gauchitas Semifinalistas de la U 13 del Torneo de la Cañadense !.

Las Gauchitas vencieron en la categoría U 13 a Campaña en el Leonardo Gutiérrez por 85 a 5 y paso a semifinales del torneo de la Cañadense de U 13 Femenino.

Los resultados fueron los siguientes:

ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ 57 SARMIENTO DE CAÑADA DE GÓMEZ 29

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 85 CAMPAÑA DE CARCARAÑA 5

SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO 79 SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ 44

San Martín, Adeo, Sportivo Rivadavia y Alba Argentina de Maciel son las Semifinalistas.

Felicitaciones a las Gauchitas a seguir trabajando.

Más Gauchitas Semifinalistas del Torneo de la Cañadense.

Las Gauchitas vencieron en la categoría U 15 a Sportivo Rivadavia por 63 a 35 en Cañada de Gómez y paso a semifinales del torneo de la Cañadense de U 15 Femenino.

Los resultados fueron los siguientes:

ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ 65 TENIS CLUB CORREA 30

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 63 SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO 35

ALBA ARGENTINA DE MACIEL 60 SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÓMEZ 30

San Martín, Campaña, Adeo y Alba son las Semifinalistas.

Felicitaciones a las Gauchitas, a seguir por ese camino.