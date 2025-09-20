Básquet:

¡ Se jugo el Clásico de Formativas en la Casa del Gaucho !.

En el Leonardo Gutiérrez se jugo una nueva Fecha de la Cañadense donde los Gauchitos recibieron la visita de Argentino, logrando muy buenos resultados.

U 13: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 62 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 58

U 15: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 57 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 74

U 17: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 97 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 47

U 21: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 72 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 50

Una doble jornada de clásicos, llena de básquet.

¡ Los Gauchitos en el 21 Encuentro de Mini Básquet Hugo Cremona !.

Un año más, el Cele participando de la Fiesta de Mini Básquet en la región, los Gauchitos de San Martín fueron parte del 21 Encuentro Nacional de Mini Básquet Hugo Cremona en Armstrong.

Participaron las categorías U 9 y U 11.

Hubo mucho básquet y alegría en los más pequeños, que disfrutaron de un clásico de todos los años.

Gracias y Felicitaciones a todos por la participación y compromiso.

¡ Los Más Pequeños de Escuelita también tuvieron su juego !.

San Martín recibió amistosamente a la escuelita de básquet de Sarmiento de Leones, disfrutando de una hermosa jornada de básquet y diversión.

SAN MARTÍN vs. SARMIENTO

Gracias a toda la familias de Sarmiento Básquet Leones por la visita, por mucho más básquet.