Durante las últimas horas, los vecinos de Bell Ville, y especialmente los comerciantes, se vieron preocupados por un nuevo hecho delictivo que ocurrió en la ciudad.

Todo pasó durante la madrugada del martes, cuando un grupo de jóvenes, que se habían encontrado merodeando por el lugar durante esa noche, rompieron a piedrazos el vidrio de un local que se encuentra en la calle Córdoba al 328.

Luego de eso, inmediatamente metieron la mano y se llevaron 10 teléfonos celulares que estaban en la vidriera. Los aparatos serían 8 IPhone y 2 Samsung.

La secuencia, que dura unos pocos minutos, dejó indignados a los dueños del comercio, quienes realizaron la denuncia a la policía en la mañana del día siguiente, cuando se encontraron con la escena.

Rápidamente, y gracias al aporte de las cámaras de seguridad en la cuadra, pudieron identificar a gran parte de la banda de delincuentes, que eran entre 4 y 5.

A pesar de todo, aún no hay detenidos en el caso. Y en la tarde del martes, los dueños del local se expresaron a través de sus redes sociales, donde repudiaron el hecho delictivo.

Una de las informaciones que se pudo conocer es que los sospechosos tendrían entre 16 y 18 años, y uno de ellos sería hijo de un empleado municipal.

Aún se realizan una investigación al respecto.