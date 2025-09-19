Durante el mediodía del miércoles, aproximadamente a las 12:25 horas, personal policial de Bell Ville se encontraba realizando un patrullaje preventivo en la ciudad, cuando lograron recuperar una motocicleta que había sido robada.

Todo se dio en un operativo en la calle Intendente Barcia, cuando detectaron que el rodado no tenía dominio visible y contaba con un caño de escape no reglamentario. El vehículo era conducido por un hombre de 29 años, quien tampoco tenía la documentación necesaria.

Luego de una investigación pudieron detectar que la moto tenía pedido de secuestro por haber sido robada en la localidad de San Marcos Sud en el pasado mes de febrero.

Por el hecho, el sospechoso que la manejaba quedó detenido y se labraron las actas correspondientes en la comisaría de la ciudad.