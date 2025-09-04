Durante la madrugada del miércoles, pasadas las 3 horas, personal policial que se encontraba haciendo un patrullaje por la ciudad de Bell Ville realizaron un control preventivo a un conductor 23 años, el cual estaba manejando una motocicleta entre las calles Juan B. Justo y Pichincha.

Al frenarlo y realizar el operativo, el sujeto no llevaba la documentación a cargo, y no daba información clara a la policía al respecto, por lo que fue trasladado a la comisaría local para labrar las actas correspondientes.

Luego, una vez aprehendido, los uniformados conocieron la novedad que, minutos antes, una persona había publicado en sus redes sociales que le habían robado ese vehículo en calle Ameghino.

El hombre quedó detenido en la Alcaidía de Bell Ville, y el vehículo secuestrado.