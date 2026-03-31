Bochas de San Martìn:
¡ Torneo Individual en Leones !.
El pasado 29 de Marzo se disputò el Torneo Individual en la ciudad de Leones, organizado por el Club Atlètico, Aeronàutico, Biblioteca y Mutual Sarmiento, bajo la Asociaciòn Marcos Juàrez.
Participaron 51 deportistas, en una jornada de gran nivel competitivo.
Resultados Tercera Categorìa.
1 LUCAS RUYBAL SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
2 BRAIAN PEÑA DUARTE SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
3 JOSÈ MARASCHIN LEONES
4 AGUSTÌN HEREDIA SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
El 1 y 2 Puesto se definieron por sorteo.
Gran desempeño de nuestros representantes, dejando bien alto el nombre del club.
Juez del Torneo: Rubèn Fredianelli.
¡ Tercer Puesto en Villa Marìa !.
Gran desempeño en el torneo 5 Puntos del Club Ateneo donde Daniel Bogado y Angel Alarcòn lograron subir al podio tras una jornada muy competitiva.
En semifinales cayeron en un Partidazo frente a Matienzo de Monte Buey y por un ajustado 12 a 11, dejando todo hasta el ùltimo momento.
¡ A seguir creciendo y compitiendo !.