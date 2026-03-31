Bochas de San Martìn:

¡ Torneo Individual en Leones !.

El pasado 29 de Marzo se disputò el Torneo Individual en la ciudad de Leones, organizado por el Club Atlètico, Aeronàutico, Biblioteca y Mutual Sarmiento, bajo la Asociaciòn Marcos Juàrez.

Participaron 51 deportistas, en una jornada de gran nivel competitivo.

Resultados Tercera Categorìa.

1 LUCAS RUYBAL SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ

2 BRAIAN PEÑA DUARTE SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ

3 JOSÈ MARASCHIN LEONES

4 AGUSTÌN HEREDIA SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ

El 1 y 2 Puesto se definieron por sorteo.

Gran desempeño de nuestros representantes, dejando bien alto el nombre del club.

Juez del Torneo: Rubèn Fredianelli.

¡ Tercer Puesto en Villa Marìa !.

Gran desempeño en el torneo 5 Puntos del Club Ateneo donde Daniel Bogado y Angel Alarcòn lograron subir al podio tras una jornada muy competitiva.

En semifinales cayeron en un Partidazo frente a Matienzo de Monte Buey y por un ajustado 12 a 11, dejando todo hasta el ùltimo momento.

¡ A seguir creciendo y compitiendo !.