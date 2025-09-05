Durante los primeros minutos del viernes, aproximadamente a las 00:25, el cuerpo bomberil de la ciudad fue convocado por un principio de incendio que estaba ocurriendo en una de las esquinas de la intersección entre Santa Fe Este y Timoteo Gordillo.
Allí, momentos antes, por razones que se intentan esclarecer, un montículo de desechos comenzó a prenderse fuego.
Al llegar al lugar, los bomberos realizaron las tareas de extinción y enfriamiento en el lugar.
No hubo heridos. Aún se intentan esclarecer los hechos.