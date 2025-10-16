Durante el mediodía del miércoles el cuerpo bomberil fue convocado por un principio de incendio que se estaba dando en un campo a 12 kilómetros al sur de Marcos Juárez.

Allí, momentos antes, por razones que se intentan esclarecer, un sector que contenía rastrojo comenzó a prenderse fuego.

Al llegar los bomberos, las llamas habían tomado parte del lugar, por lo que realizaron las tareas de extinción y enfriamiento del lugar. Como resultado, aproximadamente una hectárea fue afectada por el incendio.

No hubo heridos. Aún se intentan esclarecer los hechos.