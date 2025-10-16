En horas de la mañana de hoy, diversos trascendidos habían llegado al equipo de la Red Panorama sobre una salida de bomberos por un principio de incendio en calle Buenos Aires.

Luego, minutos más tarde, el cuerpo bomberil de Marcos Juárez brindó la información de que fue convocado por una fuga de gas que estaba ocurriendo en una vivienda de esa calle al 1700.

Al llegar al lugar realizaron el control del lugar para evitar que pase a mayores.

No hay heridos. La salida fue a las 8:40 aproximadamente.