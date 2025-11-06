Durante las últimas horas, las fuerzas policiales de la provincia dieron a conocer la información sobre el pedido de paradero de un joven que desapareció en los últimos días en el sudeste cordobés.

Genaro Emanuel Farías, de 19 años, fue visto por última vez el 27 de octubre en la localidad de Cavanagh, de donde es oriundo.

Ante cualquier información o alguien que lo haya visto, el Ministerio Público Fiscal recuerda que se pueden llegar a la Unidad Judicial de Corral de Bustos, sino a las comisarías de cada ciudad y pueblo, o bien comunicarse al 03468 – 423442 / 423979.