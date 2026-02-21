Club Atlético Municipal:

Importante aporte para el crecimiento del club.

El Club recibió un aporte de $ 10.000.000 por parte de la Provincia de Córdoba, destinado a continuar fortaleciendo el desarrollo de nuestra institución y sus actividades deportivas.

La entrega fue realizada por el Ing. Pedro Dellarossa, vicePresidente del Banco de Córdoba, junto al Dr. Hernán Passerini, Director General de Desarrollo Regional y Local del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Agradecemos este importante acompañamiento que contribuye al crecimiento del Club y al fortalecimiento de nuestras actividades deportivas y sociales para toda la comunidad.

