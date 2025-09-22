Casín de Argentino:

Campeonato de Casín:

Durante el último fin de semana, nuestras instalaciones fueron sede del Campeonato de Casín de Tercera Categoría Individual, evento que reunió a una destacada cantidad de jugadores de toda la región.

El torneo contó con un excelente nivel de competencia y se vivió en un marco de camaradería deportiva.

Tras apasionantes encuentros, el Campeón fue Lucas Mattio, representante del Club San Martín de Marcos Juárez, quien se impuso en la final frente a Guillermo Savoreti, jugador de Argentino.

En las semifinales, Mattio había superado a Saino, mientras que Savoreti se quedó con la victoria ante Berrini, definiendo así a los protagonistas de la partida decisiva.