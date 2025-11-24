Durante el mediodía del sábado, aproximadamente a las 12:45 horas, el cuerpo bomberil de la ciudad fue convocado por un accidente ocurrido en zona sur de la ciudad, más precisamente entre Calle del Niño y Quintana.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una motocicleta, en la cual se transportaban dos personas, colisionaron con un automóvil.

Al llegar los bomberos trasladaron a los dos accidentados del rodado menor al Hospital Abel Ayerza, los cuales ingresaron con diversas lesiones.

Según información que pudo conocer la Red Panorama, la acompañante de la motocicleta, una mujer mayor de edad, sufrió las heridas de mayor consideración, ya que golpeó su cabeza contra el parabrisas del vehículo, y luego cayó con su rostro al pavimento. En el rodado viajaban dos femeninas.

El conductor del automóvil no sufrió heridas.