Durante el mediodía del domingo, aproximadamente a las 12:38 horas, personal policial recibió un llamado de emergencia por un accidente vial ocurrido entre las calles Sáenz Peña e Independencia.

Allí, momentos antes, por razones que se intentan esclarecer, una camioneta Toyota Hilux, la cual era conducida por un hombre de 40 años, colisionó con una motocicleta Corven 70 cc, manejada por una mujer de 55.

Rápidamente, al llegar el servicio de emergencias SUM, trasladaron a la damnificada del rodado menor al Hospital Abel Ayerza, donde ingresó con diversas heridas y quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva.

Por tal motivo, en diálogo con el equipo de la Red Panorama, el director del nosocomio, Agustín Sicardi, nos detalló que la femenina ingresó con fractura de 3 costillas y un neumotórax en uno de sus pulmones.

Continúa internada en el centro de salud y en las próximas horas será trasladada al Sanatorio San Roque donde seguirá con su recuperación.

Extraoficialmente el equipo de la Panorama pudo conocer la información que la damnificada sería Griselda Pereyra, esposa del Dr. Daniel Fragazzini.

Por otro lado, el conductor de la camioneta no sufrió heridas.