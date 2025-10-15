En diálogo con el equipo de la Red Panorama, la intendente de San Marcos Sud, Claudia Godoy, reiteró su preocupación por el deterioro en la Ruta 9 vieja, a la altura del canal maestro, y por la falta de respuesta del Gobierno Nacional ante una situación que podría agravarse con nuevas lluvias.

La jefa comunal explicó que el hundimiento del pavimento no solo pone en riesgo el tránsito de camiones que abastecen a la industria local, sino también la estabilidad del canal, que actúa como contención hídrica para la localidad.

Godoy remarcó que, si la ruta continúa sin reparación, el colapso del sector podría desviar el curso del agua y generar una posible inundación en el pueblo. “Si no se arregla, eso se explota y el agua entra al pueblo”, advirtió.

Recordó que la obra del canal fue construida durante la gestión de José Manuel de la Sota para proteger a San Marcos Sud, y señaló que hoy ese mismo punto se convirtió en una amenaza debido al abandono de las autoridades competentes.

“Yo me he ocupado, pero nadie responde”, expresó la intendenta, visiblemente molesta por la falta de acción de Vialidad Nacional.

Según detalló, el municipio notificó la situación y pidió intervención urgente, pero no obtuvo respuesta. Mientras tanto, personal local de la Guardia Urbana y la Policía continúa controlando el tránsito para evitar accidentes, aunque la solución definitiva depende exclusivamente del Estado nacional.

En ese sentido, Godoy apeló a la colaboración de dirigentes provinciales y nacionales para que se involucren. Mencionó que intenta comunicarse con referentes como Laura Rodríguez Machado y Sara Majorel, a quienes pidió que transmitan la preocupación del interior productivo. “Nosotros somos el corazón productivo del país y no podemos producir sin rutas”, sostuvo.

Finalmente, la mandataria agradeció el espacio para visibilizar el reclamo y reiteró su compromiso con los vecinos y los productores. “Mi preocupación es el trabajo, eso que a otros no les interesa”, afirmó.

Godoy insistió en que la producción debe ser prioridad y advirtió que continuará gestionando hasta lograr una solución concreta para garantizar la seguridad vial y la continuidad de la actividad económica en San Marcos Sud.

Durante la mañana del miércoles, el equipo de la Panorama obtuvo información, por parte de la mandataria, que había estado en contacto con Diego ‘Caco’ Heredia para encontrarle una solución al problema, pero que aún no había ido nadie a ver el desperfecto.