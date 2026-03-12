Club Argentino:

En el marco de los festejos por los 120 Años del Club Argentino y los 40 Años de la inauguración del Country, vivimos una noche muy especial junto a la música y la cultura.

Agradecemos especialmente a Diego Del Bosco por la organización de este espectáculo de gran calidad al que ya nos tiene acostumbrados, y a la Banda Municipal José Cesanelli de Marcos Juárez, junto a los músicos invitados, quienes brindaron un concierto muy bueno en su auditorio.

La propuesta original estaba prevista para realizarse al aire libre en el anfiteatro del Club, pero las condiciones climáticas obligaron a trasladar el evento al auditorio, igualmente se pudo disfrutar de una velada artística de primer nivel.

Felicitaciones a todos los que hicieron posible esta hermosa noche y gracias por acompañar y seguir celebrando la historia de nuestro club.