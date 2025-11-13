Club Argentino:

Argentino, Campeón Nacional del Torneo de Fútbol Lanús Tu Amigo 2025.

La categoría 2013 del Club Argentino de Marcos Juárez se consagró campeona nacional del Torneo de Fútbol Lanús Tu Amigo 2025, coronando un gran año para la institución albirroja.

El certamen, organizado por el Club Atlético Lanús, reunió los equipos campeones de distintas Sub sedes del País. La fase Final se disputó en el Club Defensores de Armstrong, donde participaron seis campeones Provinciales los que jugaron todos contra todos durante el fin de semana.

Los chicos de Argentino tuvieron una destacada actuación, con cuatro victorias y un empate en cinco Partidos, lo que les permitió quedarse con el Primer Puesto y el título Nacional.

Como premio, el Plantel disfrutará de una semana de estadía en las instalaciones del Club Lanús, donde compartirán entrenamientos, partidos y experiencias junto a las divisiones formativas del club granate.

Un logro que llena de orgullo a toda la Familia albirroja.