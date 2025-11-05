Club Argentino:

Charla Abierta Sobre Prevención Del Consumo De Sustancias.

El Club Argentino invita a toda la comunidad a participar de una importante Charla sobre Prevención del consumo de sustancias Psicoactivas, a cargo de la Asociación Nazaret(Casa Esperanza) de Villa María, institución com más de 30 años de experiencia en el acompañamiento y tratamiento de adicciones.

A través de información y testimonios reales, se abordarán los riesgos del consumo y la importancia de fortalecer la prevención desde el deporte, la educación y la Familia. promoviendo un estilo de vida saludable y consciente.

Viernes 07 de Noviembre 19.00 horas.

Club Argentino de Marcos Juárez

Actividad abierta a todo Público. Entrada Libre.

Una propuesta para reflexionar, aprender y construir juntos una comunidad más sana y solidaria.