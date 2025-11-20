Club Argentino:

Avance para el crecimiento de su infraestructura.

El Club Argentino concretó un nuevo avance estratégico para el crecimiento de su infraestructura deportiva. Este viernes 14 de Noviembre, en nuestra sede social, se llevó a cabo la Firma del contrato con los inversores Adrián Galara y Mary Bertapelle, quienes impulsarán la construcción de dos modernas canchas de blindex en nuestro Parque deportivo.

La firma fue acompañada por el gerente de la institución, Pablo Natali, y en representación de Comisión Directiva, Martín Dal Pos, formalizando un proyecto que representa una inversión económica de gran importancia para nuestra entidad, reflejo de la confianza en el Presente y futuro del club.

Las nuevas canchas se desarrollarán en el sector donde hoy se ubican las antiguas instalaciones. Se instalarán dos canchas de blindex con medidas reglamentarias y un sistema de iluminación compuesto por 16 reflectores. La demolición de las viejas canchas comenzará esta semana: una vez finalizada, se avanzará con la construcción de la nueva Platea y posteriormente con el armado completo de las nuevas canchas.

Esta transformación permitirá renovar por completo el espacio, incorporando infraestructura moderna, funcional y acorde al crecimiento sostenido del Pádel.

Este acuerdo constituye un avance significativo para el Club Argentino consolidando un proceso de modernización, ampliación de la oferta deportiva y mejora continua al servicio de nuestros socios, deportistas y toda la comunidad.

Ya comenzaron las obras del Futuro Predio de canchas de Pádel.

Ya comenzaron las obras del futuro predio de canchas de Pádel, un paso fundamental en el crecimiento deportivo de nuestra institución.

En esta primera etapa se están realizando las tareas iniciales en el sector donde se ubicarán las nuevas instalaciones. Pedimos a socios y visitantes extremar los cuidados al circular por la zona, ya que el espacio se encuentra en plena obra.

El proyecto contempla:

Dos canchas de blindex con medidas reglamentarias.

Sistema de iluminación compuesto por 16 reflectores.

Esta transformación permitirá modernizar por completo el sector, sumando infraestructura funcional, segura y acorde al crecimiento sostenido del Pádel en el Club.

¡ Seguimos trabajando para brindar más y mejores espacios para todos ! en poco tiempo ya estará el nuevo Predio disponible para su uso. !.