Club Argentino:

Fútbol Infantil: Torneo Centro República.

Durante este fin de semana, nuestras categorías 2014, 2015 y 2016 participaron del Torneo Centro de la República, organizado por el Club Corralense de Corral de Bustos.

El evento reunió a numerosos equipos de toda la región y se destacó por su gran nivel competitivo y su excelente organización.

El Club Argentino tuvo una destacada participación, presentándose con varios equipos por categoría en total, siete representativos albirrojos que dejaron muy bien posicionado al club.

En distintas divisiones, nuestros jugadores lograron títulos de campeón y subcampeón, reflejando el trabajo sostenido que se viene realizando en el Fútbol Infantil, tanto en la formación deportiva como en los valores de compañerismo y esfuerzo.

Fue una jornada cargada de Fútbol, alegría y aprendizaje, donde el espíritu albirrojo volvió a hacerse sentir en cada cancha.

Felicitaciones a todos los chicos, Profes y Familias por representar una vez más con orgullo los colores del Club Argentino.

Vuelve el Torneo Fica.

Domingo 16 de Noviembre

Complejo Fasta

Se viene una nueva jornada de Fútbol, amistad y competencia

Equipos, familias y amigos volverán a encontrarse en el clásico Torneo Fica, una cita imperdible para quienes disfrutan del deporte y la camaradería.

A preparar los botines y alentar con todo.

Categorías Escuelita, 2017, 2016, 2015 y 2014.

Juegos, sorteos y premios.

Sumate y Reservá tu lugar.

Patín: Exhibición de Patín Artístico talento y alegría para cerrar el año.

Durante el mediodía y la tarde de ayer, en las instalaciones de Fasta, se llevó a cabo una hermosa exhibición de Patín Artístico, donde las deportistas compartieron con sus familias todo el trabajo realizado a lo largo del año.

Del encuentro participaron más de 50 Patinadores de la escuela de Patín del club Argentino, junto al equipo de competencia del Club Leones, con 39 deportistas invitadas.

En total, 93 patinadoras brillaron en una jornada, colmada de talento, emoción y espíritu deportivo.

Fue una jornada especial, en la que las chicas demostraron sus avances, compromiso y pasión por una disciplina que crece día a día dentro de nuestro club.

Agradecemos profundamente a las Familias por su acompañamiento constante y destacamos el trabajo de la Sub Comisión de Patín, que llevó adelante acciones para recaudar fondos destinados al crecimiento de la disciplina.

Y un reconocimiento muy especial a nuestras Profesores, por su dedicación, esfuerzo y cariño al acompañar a cada Patinadora en su camino.

Felicitaciones a todas las Patinadoras, Profes y equipo de trabajo por un año lleno de logros y emoción.

El Patín albirrojo sigue brillando con orgullo y alegría.