Club Argentino:

Se Realizo La Asamblea General Ordinaria:

El Lunes 20 de Octubre de 2025, en horas de la noche, se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra institución La Asamblea General Ordinaria.

Durante la jornada se dio tratamiento al siguiente orden del día.

1 Designación de tres socios para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Señor Presidente.

2 Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de resultados e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de Marzo de 2025.

3 Consideración del precio de las cuotas sociales y facultad al Consejo Directivo para establecer las cuotas de ingreso.

4 Designación de seis Secretarios escrutadores, tres por el Presidente del Consejo Directivo y tres por la Honorable Asamblea, para el acto Eleccionario, que se realizará el 26 de Octubre de 2025 de 10:00 horas a 17:00 horas, en el que deberán elegirse los siguientes cargos:

Consejo Directivo:

Un Presidente por dos años(Por terminación de mandato).

Cinco Vocales Titulares por dos años(Por terminación de mandato).

Dos Vocales Suplentes por dos años(Por terminación de mandato).

Junta Fiscalizadora:

Miembros Titulares por dos años(Por terminación de mandato).

Miembros Suplentes por dos años(Por terminación de mandato).

Contando con la aprobación de los señores socios presentes, todos los puntos fueron tratados conforme al reglamento vigente.