Club Argentino:
Una Nueva Historia Está Por Comenzar.
Jueves 16 de Octubre 20:00 horas.
Salón del Club Argentino.
Se viene la Presentación oficial de la camiseta Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026.
Una noche especial con adelantos exclusivos, homenajes y muchas sorpresas.
Evento abierto a la Prensa y a todos los Hinchas.
¡ Viví este momento con nosotros !.
Presentación camiseta Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026.
Presentamos la nueva indumentaria, adelanto de obras del club, refuerzos, homenaje a ex jugadores y más.
Jueves 16 de Octubre 20:00 horas.
Salón Club Argentino.