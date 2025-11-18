Club Argentino:
Colonia de Verano 2025/2026.
Del jueves 04 de Diciembre del 2025 al viernes 09 de Enero del 2026.
Doble turno hasta el viernes 12 de Diciembre.
Turno mañana de 09:30 horas a 12:30 horas.
Turno tarde de 15:00 horas a 17:30 horas.
Grupos mixtos de 3 a 14 años.
Juegos en el agua, natación, juegos recreativos, deportes, vida a la naturaleza, talleres de cocina, intertribus.
¡ Remeras y gorra para los primeros 200 inscriptos !.