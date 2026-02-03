Club Atlético Municipal:

Actualización Cuota Social + Deportiva Febrero 2026.

Estimados/as Socios/as del CAM.

Nos dirigimos a ustedes para informarles para informarles que, después de una cuidadosa revisión y análisis de nuestros costos operativos, se ha decidido actualizar el precio de la cuota social y deportiva del club a partir de este mes de Febrero 2026.

Medios de Pago:

Tarjetas Locales Marcos Juárez/Coyspu.

Efectivo(Cobro por domicilio).

Para asociarte, completa el formulario con tus datos en el link de nuestra biografía de Instagram y Facebook. Luego nos comunicaremos con vos para finalizar la inscripción.

Queremos agradecerles de antemano por su compresión y su apoyo continuo al Club.

Esperamos seguir contando con su presencia y colaboración en todas nuestras actividades y eventos.

Para consultas comunícate a través de nuestras redes sociales.

Cuota Deportiva Hockey:

Escuelita(5 a 10 Años): $ 15000

S 12 S 14 S 16 $ 20000

S 19 Plantel Superior $ 25000

Cuota Social:

Individual $ 15000

Familiar(4) $ 35000

Cuota Deportiva Rugby:

M 5 M 13 $ 15000

M 14 m 18 $ 17000

Plantel Superior: $ 20000