Club Atlético Municipal: Cena de la Mujer.

Como todos los años, volvemos a vivir la tradicional Cena de la Mujer en la sede de nuestro club.

Una noche pensada para disfrutar, compartir y pasarla hermoso con amigos !.

Viernes 06 de Marzo 21:00 horas.

Sede CAM.

Entrada: $ 25000(incluye entrada, Plato Principal, Mesa Dulce, Postre).

Show en vivo y sorteos.

Tragos y bebidas a la venta.

Entradas en Panadería Jireh o con cualquier jugadora de Hockey del Club.

Llevar vajilla.

Las esperamos para vivir una noche especial.