Club Atlético Municipal:

Rugby: Encuentro de Infantiles !.

El sábado pasado nuestros infantiles participaron del Encuentro Oficial de rugby Infantil en el Club Almafuerte de Las Rosas.

Una jornada llena de juegos, diversión y camaradería entre clubes.

Encuentro de Desarrollo M 16 en Las Rosas.

Gran jornada para nuestros Juveniles, que disputaron tres Partidos logrando dos victorias y un empate.

Viajaron 18 jugadores M 16 y M 17, representando al club con compromiso y alegría.

El próximo encuentro será el 1 de Noviembre en Carcaraña, junto a infantiles y juveniles.

Curso de Entrenadores UAR Nivel 1 Pre Juveniles:

Este sábado 18 de Octubre a las 10:00 horas se realizará en la sede del CAM el curso de entrenadores a cargo de Horacio Gattarello y Francisco Garbini.

Requisito: Haber aprobado el curso UAR Nivel I Virtual.

Para participar comunicarse al 3472 – 522391.

Programación Hockey:

Sábado 18 de Octubre.

Línea C Torneo AHL C Fecha 11.

vs. Fisherton B

Lugar: Fisherton de Rosario.

Horarios:

S 12: 09:00 horas

S 14: 10:15 horas

S 16: 11:45 horas

S 19: 13:15 horas

Reserva: 14:45 horas

Primera: 16:15 horas