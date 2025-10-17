Club Atlético Municipal:
Rugby: Encuentro de Infantiles !.
El sábado pasado nuestros infantiles participaron del Encuentro Oficial de rugby Infantil en el Club Almafuerte de Las Rosas.
Una jornada llena de juegos, diversión y camaradería entre clubes.
Encuentro de Desarrollo M 16 en Las Rosas.
Gran jornada para nuestros Juveniles, que disputaron tres Partidos logrando dos victorias y un empate.
Viajaron 18 jugadores M 16 y M 17, representando al club con compromiso y alegría.
El próximo encuentro será el 1 de Noviembre en Carcaraña, junto a infantiles y juveniles.
Curso de Entrenadores UAR Nivel 1 Pre Juveniles:
Este sábado 18 de Octubre a las 10:00 horas se realizará en la sede del CAM el curso de entrenadores a cargo de Horacio Gattarello y Francisco Garbini.
Requisito: Haber aprobado el curso UAR Nivel I Virtual.
Para participar comunicarse al 3472 – 522391.
Programación Hockey:
Sábado 18 de Octubre.
Línea C Torneo AHL C Fecha 11.
vs. Fisherton B
Lugar: Fisherton de Rosario.
Horarios:
S 12: 09:00 horas
S 14: 10:15 horas
S 16: 11:45 horas
S 19: 13:15 horas
Reserva: 14:45 horas
Primera: 16:15 horas