Club San Martín:
Agenda Albiceleste para el fin de semana.
Básquet Primera División
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. SPORTIVO LAS PAREJAS
Viernes 17 de Octubre: Estadio: Leonardo Gutiérrez. Hora: 21:30.
Fútbol Senior:
Fecha 9 Clausura.
CENTRO DEPORTIVO ROCA vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Viernes 17 de Octubre Cancha de Argentino 20:15 horas.
Fútbol Femenino:
Fecha 8 del Torneo Clausura.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
Viernes 17 de Octubre Cancha de Sarmiento de Leones 21:30 horas.
¡ Torneo de Vóley Femenino Sub 18 Primera Masculino !.
Sábado 18 de Octubre Club Argentino. A partir de las 09:00 horas.
Fútbol Infantil: Fecha 9.
BELL DE BELL VILLE vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Sábado 18 de Octubre.
Cancha del Bell.
A partir de las 12:00 horas.
Básquet Formativas:
SPORTIVO LAS PAREJAS vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Sábado 18 de Octubre Cancha Sportivo Las Parejas.
11:00 horas U 13.
Básquet:
Copa Santa Fe Cuadrangular U 17.
Sábado 18 de Octubre y Domingo 19 de Octubre.
Estadio: Brown de San Vicente.
Jornada 1:
09:30 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. SASTRE
11:30 BROWN vs. SPORT
Jornada 2 y 3 según las clasificaciones.
Fútbol Mayor: Categoría B.
Fecha 13 Torneo Clausura.
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Domingo 19 de Octubre.
Cancha de Defensores de San Antonio de Litín.
14:30 horas Cuarta División.
16:30 horas Primera División