Club San Martín:

El Club Atlético, Biblioteca y Mutual San Martín convoca a todos sus socios a Asamblea General Ordinaria(Artículo 38º del Estatuto) a realizarse en la Sede de la institución, sito en calle Alem Nº 671 de la Ciudad de Marcos Juárez, Departamento del mismo nombre, Provincia de Córdoba, el día 05 de Diciembre del 2025 a las 20:00 horas, a los efectos de tratar el siguiente:

Orden del día:

1 Designación de 2 socios para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario

2 Consideración de los motivos por los cuales se realiza fuera de término la Asamblea General Ordinaria

3 Consideración del Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Memoría e informe de la Junta Fiscalizadora, por el ejercicio anual cerrado al treinta y uno de marzo dos mil veinticinco.

4 Designación de 4 secretarios escrutadores, 2 por el Presidente del Consejo Directivo y 2 por la Honorable Asamblea para el acto Eleccionario a que se convoca a los asociados para renovación Total de Autoridades, y que se realizará el día 06 de Diciembre del 2025 de 09:00 a 15:00 horas, en el que se deberán elegir para el Consejo Directivo: un Presidente, un VicePresidente, un Secretario, un ProSecretario, un Tesorero, un ProTesorero, 6 Vocales Titulares, 7 Vocales Suplentes, todos por 2 años, por culminación de mandato: y para la Junta Fiscalizadora: 3 Miembros Titulares, 3 Miembros Suplentes, todos por 2 años, por culminación de mandato.

Consideraciones Generales:

Los socios que podrán participar de la Asamblea y del Acto Eleccionario serán aquellos que se encuentren con sus cuotas al día y que cumplan con los demás requisitos establecidos por el Art. 41º del estatuto social.

En caso de no haber quórum legal a la hora fijada, la Asamblea se realizará 30 minutos después con el número de socios Presentes(Art 45º del estatuto social).