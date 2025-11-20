Club San Martín:

Bochas: Torneo Especial Por Parejas.

Organizado por el Club Atletico River Plate y la Asociación Bell Ville, con la participación de 8 equipos invitados que dieron pelea de principio a fin.

En Primera Categoría:

El 2 Puesto quedó en manos de Horacio Belli, Daniel Bogado y Marcos Pereyra, firmando una actuación sólida, precisa y de esas que muestran oficio.

Torneo en Leones:

Este 16 de Noviembre se jugó el Torneo por Parejas, organizado por el Club Sportivo Sud, y la jornada dejó un gran resultado para aplaudir.

En Tercera Categoría:

3 Puesto para Julio Duarte Peña y Braian Duarte Peña

Una tarde de precisión, tradición y juego parejo, donde cada bocha hablo por ellos.

Participación Albiceleste en los Juegos Binacionales Cristo Redentor. Taekwondo.

Del 9 al 14 de Noviembre se realizaron los Juegos Binacionales Cristo Redentor en la región del Maule en Chile.

Felipe Vales, atleta de Taekwondo del Club San Martín formó parte de la delegación que representó a Córdoba en ésta importante competencia.

Felipe logró avanzar hasta cuartos de Final, compitiendo frente a representantes de Valparaíso y de la región Metropolitana(Santiago).

Felicitaciones Felipe por tu gran desempeño y por llevar nuestros colores a lo más alto.

Patín: Festival de Fin de Año.

Un encuentro compartido sobre ruedas.

Este sábado 15 de Nòviembre, tres Patinadoras del Club San Martín formaron parte del Festival de Fin de año del club Firpo de San Marcos Sud.

Una jornada para compartir escenario, movimiento y el cierre de un nuevo ciclo sobre ruedas acompañadas por el cariño de quienes siempre están.

Gracias a todos los que participaron, organizaron y a las familias que sostienen cada paso.

Natación: Torneo Todos al Agua.

Una jornada llena de brazadas y entusiasmo.

El sabado 15 de Noviembre participamos de un nuevo torneo Todos al agua realizado en el Club Sarmiento de Leones.

Veinte nadadores representaron a nuestra institución, llenando la jornada de brazadas, energía y ese espíritu colectivo que siempre empuja hacia adelante.

Se viene el verano y lo arrancamos con todo.

Este sábado 29 de Noviembre te esperamos en el Solar Henry Dellarossa para disfrutar la gran Apertura de temporada.

1 er día ingreso gratis para socios.

Ideal para venir con la Familia, amigos y empezar a vivir la mejor época del año.

Te esperamos.