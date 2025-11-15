Club San Martín:

Patín: ¡ La Novicia Rebelde !.

Participación en el Festival de Fasta.

El sábado vivimos una tarde llena de alegría y talento en el Festival de la Academia de Patín de Karen Vescovo, realizado en el Gimnasio de Fasta.

Las más pequeñas del Club San Martín brillaron con su presentación de la Novicia Rebelde acompañadas por sus Profes y Familias.

¡ Una experiencia inolvidable sobre ruedas !.

¡ El domingo continuaron las Presentaciones sobre ruedas.

El campo de Patinadoras medianas del Club San Martín participó del Festival de la Academia Municipal, realizado en el Prado Español.

Con su coreografía CAPS, deslumbraron al Público con una excelente puesta en escena, vestuario y maquillaje.

¡ Felicitaciones chicas por tan brillante actuación !.

Bochas:

¡ Campeón Individual en El Trébol !.

Este fin de semana, en El Trébol Santa Fé, nuestro representante Daniel Bogado compitió en el Club Los Veteranos y se consagró campeón del Torneo de Primera Individual.

Acompañado por sus compañeros Albicelestes celebraron junto a el este nuevo logro.

¡ Felicitaciones, Dani, por tanta pasión y entrega !.

¡ Mini Vóley brilló en Leones !.

El domingo se realizó en el Club Leones un encuentro amistoso de mini vóley mixto, donde participaron 4 equipos y más de 30 alumnos y alumnas de nuestro club.

Durante la jornada se vivieron momentos de juego, cooperación, participación y mucha alegría.

Nuestros equipos tuvieron un excelente desempeño, logrando muy buenos resultados en todos sus partidos.

Además, los grupos juveniles masculino y femenino también participaron, disfrutando de una jornada deportiva e integradora entre equipos.

Tenis:

¡ Master Final 2025 Circuito Zonal de Menores !.

El circuito de Torneos Zonales llegó a su fin con el Master Final disputado en el Club Central de Bell Ville(Sub Sede Club Los Cuervos).

Este evento reunió a los 8 mejores rankeados de cada categoría, luego de haberse jugado 6 Fechas a lo largo del año nuestra escuela de Tenis tuvo 13 alumnos clasificados.

Ellos son:

Cat Sub 10:

AGUSTÍN LAVISSE CAMPEÓN

Categoría Sub 14 Damas:

VALENTINA ALBIZATTI CAMPEONA

CIRO CASTELLANO Sub 10 y LORENZO MARITANO Sub 18 ganaron un Partido y perdieron el otro, quedando fuera de semifinales por diferencia de games.

TOMÁS TARULLI, IGNACIO IRALA(Ambos Sub 18) y LAUTARO OGGIER(Sub 14) no lograron avanzar, pero mostraron un gran nivel y espíritu de lucha en cada encuentro.

LAUTARO FREDIANELLI, CIRO BONIS, JUAN IGNACIO FORMICA, EZEQUIEL PIRRA, TOMÁS CORTE y BAUTISTA RABBIA no pudieron participar por motivos personales.

Felicitaciones a todos los jugadores, familias y entrenadores que fueron parte de un hermoso año de competencia y crecimiento.