Club San Martín:

Patín: Estuvimos presentes en el Festival del Club Villa Argentina.

Llevando al escenario toda la magia y el trabajo de nuestro año, presentamos Cats y Mary Poppins, nuestras coreografías se llenaron de movimiento, música y esa chispa que solo aparece cuando el esfuerzo se encuentra con la Pasión.

Gracias a todos los que acompañaron a las familias que siempre están.

Golf: ¡ Nueva jornada de aprendizaje !.

Continuamos con las clases de golf en nuestra Cancha del Solar del Club San Martín.

Este sábado, los Profes realizaron evaluaciones personalizadas, tomando fotos del antes y después de cada golpe para analizar la técnica de cada deportista.

Tras la evaluación, se hicieron las correcciones necesarias y los jugadores volvieron a ejecutar el golpe aplicando los ajustes trabajados.

¡ Seguimos creciendo y mejorando swing a swing !.

Bochas: Campeones en Mendoza.

Angel Alarcón y Daniel Bogado participaron del torneo oficial de Parejas en el Club Maipú Ortega, Mendoza, allí se coronaron campeones del especial de Parejas en 4 Puntos.

Previamente el día viernes, Dani también jugó con Nacho Minetti del Club Central de Bell Ville, disputando el torneo Especial previo al torneo oficial.

Vóley: ¡ Torneo Amistoso !.

El viernes, el salón de vóley se llenó de risas, movimiento y energía con nuestra jornada de amistosos con amigos.

Chicos y Chicas de 9 a 12 años disfrutaron de un día completo dedicado al juego, explorando el vóley desde un lugar recreativo y sin presiones.

El propósito fue claro y valioso promover la iniciación al deporte compartir destrezas invitar a quienes aún no practican vóley y vivir una experiencia inclusiva donde lo importante fuera participar aprender y disfrutar juntos.

¡ Torneo Abierto Mixto !.

El sábado se vivió un Torneo Abierto frente al Club Leones, donde chicos y chicas disfrutaron un día completo lleno de deporte, amistad y compañerismo. Entre Partidos, risas y momentos de integración, la jornada se llenó de energía y buen ánimo.

La aventura siguió por la noche, con una propuesta distinta cine y juegos que sumaron diversión y cerraron el día con una sonrisa.

El encuentro finalizó el domingo por la mañana, dejando una experiencia especial, de esas que se recuerdan por mucho tiempo.

Vóley:

El domingo se realizó un Torneo Amistoso Libre.

Pensado para disfrutar del vóley desde un lugar simple y auténtica jugar compartir y participar sin competir, sin clasificaciones ni resultados, la jornada fuer completamente recreativa, priorizando el disfrute y la integración con otros equipos.

Desde la mañana hasta la tarde, se vivió un día lleno de deporte, risas y momentos que fortalecen vínculos dentro y fuera de la cancha.

Casín:

Copa Challenger.

El Club San Martín fue sede de una jornada cargada de precisión nervio firme y mucho juego del bueno. Una competencia que dejó claro el nivel y la dedicación de cada participante.

1 Puesto: OSCAR BAROLO SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

2 Puesto: JUAN MARASCHIO ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ

3 Puesto: JUANJO HALPIN ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ

4 Puesto: DANIEL FERNÁNDEZ SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ

Felicitaciones a todos por dejarlo todo en la mesa y seguir elevando la pasión por este deporte.